Вибух трапився на вході в Білокриницьку селищну раду

На Тернопільщині вхідні двері до Білокриницької селищної ради підірвали гранатою. Про вибух в поліцію повідомив староста селища. За інформацією поліції ZAXID.NET від підриву гранати ніхто не постраждав, правоохоронці зараз шукають причетних до злочину.

Про пошкоджені двері в приміщенні Білокриницької селищної ради поліцейським повідомив староста селища Роман Пшевлоцький. Чоловік прийшов на роботу і побачив пошкоджені двері, всюди було розкидано вибите скло, металопластикові одвірки покрутилися від сильного пошкодження.

Чиновник припустив, що це могло трапитися в результаті вибуху, оскільки місцеві жителі кажуть, що 15 січня вночі почули звук, схожий на вибух. Староста селища Роман Пшевлоцький у коментарі ZAXID.NET повідомив, що поки цього випадку детально коментувати не може, але зазначив, що напередодні йому ніяких погроз не надходило і вибух не пов’язує з діяльністю селищної ради.

В поліції стверджують, що від вибуху ніхто не постраждав.

Поліція шукає винуватця підриву

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Територію на час обстеження прилеглої ділянки обгородили», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 16 січня.

Експерти припускають, що двері пошкодили в результаті підриву гранати. Усі зібрані докази направили на експертизу. Працівники поліції встановлюють осіб, причетних вибуху. Факт підриву слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Вирішується питання й про внесення цього правопорушення й відповідно до ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Додамо, що в понеділок, 15 січня, у лікарні помер депутат Керецьківської сільради Мирослав Нитка. Чоловік отримав поранення після підриву трьох гранат сільській раді Закарпатті. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За словами Віталія Глаголи, чоловік помер в обласній лікарні. Йому було 46 років.