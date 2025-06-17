У середу, 17 червня, користувачі телеграм у Львові масово отримали запрошення на участь у мітингу з нагоди польського Дня пам’яті «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА» на Волині. Повідомлення розіслане через бота, а охочим взяти участь у мітингу пропонують 2 тис. доларів. За даними джерел ZAXID.NET у Службі безпеки, це повідомлення – фейк, причетних до його поширення встановлюють.

Повідомлення про нібито проведення мітингу 11 липня львів’яни почали отримувати через месенджер телеграм із невідомого номера. У повідомленні також видно, що його розсилку створив бот.

Днями Польща призначила 11 липня Днем пам’яті «жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією на східних землях Другої Польської Республіки». Саме таке формулювання використане на афіші із запрошенням взяти участь у мітингу, який нібито відбудеться на пл. Кропивницького у Львові. На афіші зображений маленький хлопчик із квіткою в руках та вказаний напис польською – Wołyn Pamiętamy 1943 (Пам’ятаємо Волинь 1943).

Повідомлення із запрошенням на фейковий мітинг, який отримали львів’яни 17 червня

Оголошення супроводжується повідомленням, що для участі в мітингу шукають волонтерів, яким обіцяють не менше 2 тис. доларів. ZAXID.NET з’ясував, що номер, із якого розсилали це повідомлення, належить Давиду К. За даними програми з ідентифікації телефонних номерів, він ймовірно є військовослужбовцем, оскільки одразу в кількох абонентів він підписаний саме так. ZAXID.NET зателефонував Давиду К. та запитав про організацію мітингу, на що він відповів, що нічого про це не знає та кинув слухавку.

За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, ці запрошення є фейком. СБУ блокує ці повідомлення та встановлює причетних до його створення й поширення. Усім, хто отримав таке повідомлення радять одразу ж видалити його і заблокувати відправника. Також в жодному разі не можна натискати на кнопки пропозиції отримати гроші за участь у фейковому мітингу.

Керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко повідомив ZAXID.NET, що до ЛМР не надходили звернення на організацію відповідного мітингу. А якщо вони надійдуть, то мерія звернеться в поліцію і СБУ.

Додамо, що 4 червня польський Сейм ухвалив закон про встановлення Дня пам’яті «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Польської Республіки». Його відзначатимуть щороку 11 липня. МЗС України це рішення розкритикувало та закликало польську сторону утриматися від кроків, що можуть призвести до зростання напруги між державами.