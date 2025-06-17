У парку зроблять вуличне освітлення та поставлять лавки

Львівський забудовник – ТОВ «софіт ЛВ» – профінансує ремонтні роботи в парку архангела Михаїла на вул. Стрийській у Львові. Між інфестором, ДП «Боднарівка» та виконавцем робіт укладуть тристоронню угоду. Таке рішення у вівторок, 17 червня, ухвалив виконавчий комітет міськради Львова, повідомляє пресслужба ЛМР.

ТОВ «Софіт ЛВ» профінансує експертизу проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку, облаштування центральної алеї та вуличного освітлення, якого зараз в парку немає, встановить лавки та смітники.

Компанія «Софіт ЛВ» належить до групи компаній Бориса Стадника, що займаються будівництвом і нерухомістю. Також він є власником ТОВ «Метгал», ТОВ «Крон буд» та інших фірм. Офіс компанії розташований поблизу парку архангела Михаїла на вул. Стрийській. Також вона зводить ЖК «Софіт» на вул. Мікльоша, 1д.

У 2024 році в парку архангела Михаїла облаштували дренажну систему і висадили понад 200 рослин, що вбирають дощову воду, – м'яту шоколадну, осоку пальмолисту та вербу пурпурову.

Парк розташований поблизу львівського автовокзалу. Він є одним із наймолодших у Львові та одним із десяти міських парків з озером. Загальна площа зеленої зони складає близько 4 га.

У перспективі в парку мають облаштувати ігрові мінізони, місця для пікніків, спортивні зони, тераси біля води, тренувально-вигульний майданчику для собак.