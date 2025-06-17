Трьом затриманим військовослужбовцям загрожує до 15 років позбавлення волі

Працівники ДБР викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Прикарпатті. Трьом затриманим військовослужбовцям загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 17 червня, організатором схеми був командир роти матеріального забезпечення, а його спільниками – командир взводу та водій. Посадовці систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема – під час повітряних тривог та зльотів авіації.

«Насправді дизельне пальне у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 грн за літр. Зафіксовано факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн», – зазначили в ДБР.

Підозрюваних затримано, слідчі готують клопотання до суду щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад. За привласнення військового майна в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України), військовим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.