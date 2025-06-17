У центрі Житомира сталась смертельна стрілянина

У вівторок, 17 червня, у середмісті Житомира на вулиці Святослава Ріхтера сталась стрілянина, внаслідок якої загинуло колишнє подружжя. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась близько 16:00. За даними правоохоронців, 63-річний чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала його колишня 36-річна дружина, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

Слідчі попередньо кваліфікували подію, як умисне вбивство (ст. 115 Кримінального кодексу України).

За даними місцевого новинного сайту Житомир.info, загиблий стрілець – колишній боєць батальйону «Айдар», юрист Олександр Федосюк із позивним «Бех». Він вистрелив у колишню дружину на ім’я Юлія. За даними журналістів, експодружжя мало малолітню дитину.

Нагадаємо, 31 травня у Харкові правоохоронці затримали 43-річного військового у СЗЧ, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику.