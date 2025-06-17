Ділянка з озером була в користування пансіонату «Алексік»

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокурорів та повернув у комунальну власність ділянку з озером у селі Модричі Трускавецької громади, яка була в користуванні ТзОВ «Пансіонат “Алексік”». У вівторок, 17 червня, прокуратура Львівщини повідомила про виконання рішення суду.

Йдеться про земельну ділянку за межами населеного пункту Модричі Трускавецької громади, на якій розташований ставок площею майже 7 га.

«Встановлено, що спірна земельна ділянка була передана у постійне користування суб’єкту господарювання. У подальшому товариство розробило на неї технічну документацію. У ній неправомірно було змінено цільове призначення ділянки – віднесено до сільськогосподарських земель, для ведення підсобного сільського господарства. Тоді як фактично спірна ділянка належить до земель водного фонду», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Озеро на мапі Google:

Як зазначається у рішенні суду, згадана ділянка з озером була в постійному користуванні ТзОВ «Пансіонат “Алексік”» від початку 2000-х. У вересні 2019 року дрогобицький відділ Держгеокадастру здійснив державну реєстрацію ділянки, віднісши її до категорії земель сільськогосподарського призначення. Прокуратура звернулася до суду через незаконну зміну цільового призначення.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури про скасування державної реєстрації земельної ділянки. На сьогодні ділянку повернуто Трускавецькій громаді.

За даними YouControl, ТзОВ «Пансіонат “Алексік”» зареєстроване в Трускавці 25 років тому. Власниками є львів’янка Катерина Чебаненко та мешканець Дрогобицького району Ігор Михаць.