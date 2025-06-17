Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги для України

У вівторок, 17 червня, премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд канадських доларів (1,5 млрд доларів США). Крім того, країна запровадила нові санкції проти Росії, передає Європейська правда.

Ці оголошення Марк Карні зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7. До нового пакета військової допомоги увійдуть безпілотники, гелікоптери та різні боєприпаси. Її загальна вартість становитиме 1,5 млрд доларів США.

Крім того, Канада оголосила про масштабні санкційні обмеження проти Росії. Йдеться про понад 40 організацій на території Росії та за її межами, що причетні до схем ухилення від санкцій. Також до санкційного списку Канади потрапили 200 суден так званого російського тіньового флоту.

Також канадський прем’єр оголосив про виділення нового траншу позики на суму 2 млрд канадських доларів (1,5 млрд доларів США) коштом заморожених російських активів.

«Підтримка з боку Канади буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу», – заявив Марка Карні.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Канада почала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днепр» на користь України. Ан-124 «Руслан» затримали в аеропорту Пірсон, що у Торонто, 27 лютого 2022 року.