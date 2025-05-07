Канада розпочала процес конфіскації російського літака Ан-124 «Руслан»

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днепр», який перебуває в аеропорту Торонто. Ан-124 «Руслан» планують передати Україні. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції та міністра юстиції України Ольга Стефанішина.

Як уточнює сайт INsauga, Ан-124 «Руслан» затримали в аеропорту Пірсон, що у Торонто, 27 лютого 2022 року. Він перевозив партію тестів COVID-19 з Китаю через Росію, а потім мав вирушити до Аляски. Літак зробив зупинку у канадському аеропорту, де його затримали, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Канада закрила повітряний простір для російських літаків.

Офіційний арешт на Ан-124 наклали 8 червня 2023 року. Згодом під час візиту до Києва тодішній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв передати арештований літак Україні.

В серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій та стягнув в дохід держави активи підсанкційної «Волга-Днепр». Мінʼюст передав рішення ВАКС канадським партнерам. Тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака. Рішення має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

Як зазначає Ольга Стефанішина, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи.

«Переконана, всі дії ведуть до одного: “Руслан” незабаром матиме нову домівку – в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість – це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок», – написала Ольга Стефанішина.

Ан-124 «Руслан» – радянський транспортний літак розробки Конструкторського бюро «Антонов», що розташоване у Києві. Ан-124 використовують для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків та іншого великогабаритного вантажу. Після знищення росіянами літака «Мрія», залишається найважчим літаком, другим у світі за вантажопідйомністю після Boeing 747-8 та найбільшим військовим транспортним літаком.