Вирок колегія суддів виносила у закритому режимі

18-річного українця Кирила Г. засудили у Польщі на 11 років позбавлення волі за замах на вбивство своєї співвітчизниці. Такий вирок винесли судді Ряшівського воєводського суду 17 червня, повідомило Radio.Rzeszow. Судовий процес проходив у закритому режимі з міркувань безпеки постраждалої.

Злочин трапився два роки тому. Тоді нападнику було 16 років, а його жертві – 12.

«13 листопада 2023 року на вулиці Миколайчика в Ряшеві 16-річний громадянин України завдав своїй співвітчизниці кілька ножових поранень в голову та шию. Дівчині вдалося зателефонувати матері, і вона покликала на допомогу. Нападника затримали під час переслідування поліції. Постраждалу прооперували, але вона втратила зір на ліве око. Ймовірно, Анастасія стала випадковою жертвою. Вона та її нападник не були знайомі між собою», – розповіли деталі справи на польському сайті.

Після затримання 16-річного Кирила помістили до притулку для неповнолітніх, але там він створював проблеми і після досягнення повноліття його перевели в СІЗО. За висновками експертів, Кирило Г. під час скоєння злочину був осудним.

За замах на вбивство Кирило Г. проведе 11 років за ґратами. Йому також заборонили наближатися до постраждалої на відстань менше ніж 50 метрів протягом 8 років. Крім того, він має виплатити компенсацію у розмірі 60 тис. злотих. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.