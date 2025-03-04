Поліція розслідує трагічну загибель 19-річного українця в Польщі

У місті Слубиці (Любуське воєводство) в Польщі трагічно загинув 19-річний українець. Намагаючись дістати телефон, який впав за паркан, хлопець наштрихнувся на металевий прут та стік кров’ю. Друга загиблого звинуватили у ненаданні допомоги.

У ніч з 25 на 26 лютого 19-річний українець намагався знайти телефон, який впав за металеву огорожу. При цьому він наштрихнувся на прут, який пронизав стегнову артерію. Травма викликала сильну кровотечу, передає видання InPoland.

Правоохоронці не виявили причетності третіх осіб до смерті українця. Однак під час інциденту юнак перебував не сам – його супроводжував друг, який не викликав медиків. На допиті товариш загиблого пояснив, що не знає польської мови і не знав, що робити. Хлопцеві інкримінують ненадання допомоги, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Також слідчі встановили, що обидва учасники тієї трагічної ночі перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та призначили розтин і токсикологічні експертизи, щоб точно визначити перебіг подій тієї ночі.