Вулиця в польському Ополю, де сталася смертельна ДТП

У Польщі 18-річний українець, який тікав від поліції, врізався на швидкості у придорожній стовп та загинув. Водій їхав зі швидкістю до 200 км/год, повідомило у п’ятницю, 29 березня, РАР із посиланням на Головне управління поліції Ополя.

Смертельна ДТП трапилася вночі четверга, 28 березня, коли поліція розпочала переслідування автомобіля, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху дорогою Ополя, розташованого на південному заході Польщі. Попри заклики правоохоронців зупинитися, водій продовжив рух.

«Поліцейські викликали підкріплення. Дорога була перекрита на вулиці Будовланич в Ополю, але водій уникнув поліцейської машини, розігнав машину приблизно до 200 км/год та врізався у стовп біля дороги», – повідомило РАР.

За даними правоохоронців, порушником виявився 18-річний громадянин України. Внаслідок зіткнення він отримав серйозні ушкодження, через які, попри зусилля медиків, помер у місцевій лікарні.

Наразі встановлюються обставини події. Правоохоронці з’ясовують причину такої поведінки 18-річного українця. Зазначимо, наразі невідомо, чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 15 лютого у Польщі вантажівка збила 49-річного українця, який вийшов зі свого авто біля дороги. Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.