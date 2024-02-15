Аварія трапилася за 60 км від кордону

У селі Свєнтоньова Переворського повіту Польщі на трасі A4, що за 60 км від пункту пропуску Корчова-Краківець, загинув 49-річний українець. Він вийшов зі свого автомобіля BMW і його збила вантажівка.

Трагедія на ділянці автобану А4 трапилася в ніч на 15 лютого за кілька хвилин після опівночі на дорозі в напрямку Перемишля, повідомляє Rzeszow-News.

«Попередньо встановлено, що 49-річний громадянин України, який керував автомобілем BMW, зупинився на аварійній смузі автостради А4. Українець вийшов з машини перед вантажівкою MAN, якою керував 49-річний житель Мазовецького воєводства. Внаслідок наїзду водій BMW загинув на місці», – розповіла журналістам прес-секретарка Переворського повітового відділу поліції Юстина Урбан.

Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий. Його затримали і мають допитати слідчі.