Автомобіль, яким збили пішохода, забрали на арештмайданчик

Поліцейські встановили особу водія, який 7 лютого збив пішохода на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська і втік з місця події. Потерпілого 49-річного львів’янина шпиталізували, а винуватця встановили за декілька годин, на його автомобілі були видимі ознаки ДТП.

Як повідомили вранці 8 лютого у поліції Львівщини, 7 лютого о 17:50 між селами Шопки та Підгайчики збили пішохода. Відразу після ДТП у поліції не було інформації про автомобіль і його водія, який скоїв наїзд, оскільки він з місця події втік.

«Вивчивши записи камер відеоспостереження системи “Безпечна Львівщина”, правоохоронці встановили, що наїзд на пішохода скоїв 80-річний житель Львова, який керував легковиком “Лада Гранта”. Автомобіль вилучили на спецмайданчик», – повідомили у поліції.

Пошкоджений автомобіль після ДТП (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Водію загрожує обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати на той самий термін.