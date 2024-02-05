Смертельна аварія сталася у селищі Богородчани

Смертельна аварія сталася у селищі Богородчани – 21-річний водій Opel збив 55-річного пішохода. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 5 лютого, водій збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

«Як попередньо встановили правоохоронці 21-річний водій Opel Astra, житель Солотвинської ТГ, вчинив наїзд на пішохода. Останній перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході зліва направо, відносно напрямку руху автомобіля. Внаслідок ДТП 55-річний мешканець Старобогородчанської ТГ помер на місці події», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.