Від отриманих травм дівчина померла у лікарні

Смертельна аварія сталася ввечері 16 січня у селі Тюдів Кутської громади. 19-річний водій автомобіля Mercedes збив 24-річну пішохідку. Від отриманих травм дівчина померла у лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 січня, ДТП на трасі у селі Тюдів сталася близько 19:00.

Смертельна аварія сталася ввечері 16 січня у селі Тюдів Кутської громади

«19-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Е220», рухаючись автодорогою Р-62 Криворівня – Чернівці, вчинив наїзд на 24-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка, мешканка с. Тюдів, померла в КНП «Косівська ЦРЛ. Водій за кермом був тверезий», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезий

Слідчі поліції Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 286 Кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, винуватцеві ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.