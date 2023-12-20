Потерпілих з перекинутого автомобіля діставали рятувальники

У середу, 20 грудня, у селі Рожнів Косівського району сталася аварія. Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, за попередньою інформацією внаслідок ДТП загинула жінка, ще одну людину госпіталізовано до лікарні.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, потерпілих з перекинутого автомобіля діставали рятувальники.

«На місці ДТП рятувальники Косівщини деблокували 2-х осіб та передали медичним працівникам. За попередньою інформацією 1 особа без ознак життя. Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню пожежі», – інформують у ДСНС.

На місці аварії продовжує працювати слідчо-оперативна група.