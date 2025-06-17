Військовий зіткнувся із зустрічним авто

У Хотині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув водій та пасажир одного із транспортних засобів. Аварія сталася близько обіду 16 червня на одній із головних вулиць міста. В правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що в ДТП загинули військовослужбовці.

Попередньо поліцейські встановили, що 48-річний житель буковинець керував автомобілем Toyota Carina. Водій допустив зіткнення з авто Citroën Jumpy, за кермом якого перебував 56-річний житель Дністровського району, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 17 червня.

Внаслідок ДТП 48-річний водій Toyota Carina та його 31-річний пасажир отримали численні тілесні ушкодження та загинули на місці. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. ZAXID.NET відомо, що один із загиблих – діючий військовослужбовець, інший вже був звільнений з Збройних сил України.

Також у результаті аварії травмувався водій автомобіля Citroën Jumpy. Медики госпіталізували його до лікарні для надання необхідної допомоги. За фактом аварії поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людей). У водіїв також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.