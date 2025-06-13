Смертельна ДТП сталася в селі Чудей Чернівецького району

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 червня в селі Чудей Чернівецького району. Водій автомобіля наїхав на 83-річну жінку, в результаті вона отримала травми, несумісні з життям. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 64-річний житель села Чудей керував автомобілем Volkswagen Sharan і допустив наїзд на 83-річну місцеву жительку. Жінка в цей момент переходила дорогу у невстановленому місці, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 13 червня.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала численні тілесні ушкодження та померла під час надання медичної допомоги. Поліцейські затримали водія автомобіля, а його автомобіль вилучили на штрафмайданчик.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію загрожує до восьми років позбавлення волі. В нього також відібрали зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.