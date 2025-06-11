Жителя Чернівців засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він на смерть збив пішохода. Смертельна аварія сталася вранці 14 жовтня 2024 року на вул. Січових Стрільців в обласному центрі. В суді обвинувачений Микола С. визнав свою провину.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що водій вранці їхав автомобілем Mercedes-Benz Vito по вул. Січових Стрільців зі сторони вул. Фастівської. Швидкість авто приблизно була більше 50 км/год, що перевищує дозволену в межах населеного пункту. Наближаючись до вул. Гераса, обвинувачений неправильно застосував прийом керування авто та збив пішохода.

«Внаслідок ДТП настала смерть пішохода. Таким чином, водій обвинувачується у кримінальному порушенні, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Обвинувачений Микола С. в судовому засіданні визнав свою вину, розкаявся у вчиненому та просив суд його суворо не карати», – йдеться у вироку Чернівецького районного суду м. Чернівці від 9 червня.

Також в суді заслухали сторону потерпілою. Жінка підтримала прокурора та просила призначити покарання обвинуваченому згідно із законодавством. Суд враховував, що обвинувачений визнав вину, у вчиненому розкаявся. Однак з огляду на тяжкість злочину та те, що обвинувачений не відшкодував збитки потерпілій, суддя присудив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Також чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами терміном на два роки.

Обвинувачений Микола С. також повинен сплатити понад 9 тис. грн судових витрати на проведення експертиз в дохід держави. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.