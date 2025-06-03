В ДТП загинув 32-річний чоловік

У Тернополі в лікарні від отриманих травм в ДТП помер 32-річний чоловік. Його збив автомобіль, коли переходив дорогу на регульованому пішохідному переході біля магазину Metro на вул. Об’їзній. Чоловік помер у лікарні.

ДТП сталася о 9:30 2 червня. В поліцію про аварію, в якій постраждав пішохід, повідомив перехожий. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який преходив дорогу на зелений сигнал світлофора, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 3 червня.

Потерпілим виявився 32-річний житель Борщівської громади. Його з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося, він помер в медзакладі, не приходячи до тями.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). У водія, який наїхав на чоловіка, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.