На Тернопільщині в ДТП чоловік загинув від падіння з велосипеда. Смертельна ДТП сталася в селі Башуки приблизно о 13:15 1 червня. Медики швидкої допомоги, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

Виклик про те, що на дорозі знайшли мертвого чоловіка надійшов до правоохоронців 1 червня. Слідчо-оперативна група встановила, що в аварії помер 70-річний житель Лопушненської сільської громади, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 2 червня.

Нещастя трапилося у селі Башуки. Чоловік впав з велосипеда та отримав травми несумісні з життям.