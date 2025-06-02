Смертельна аварія сталася ввечері 1 червня в селі Бистричі Рівненського району

У неділю, 1 червня, у селі Бистричі Березнівської громади сталася смертельна ДТП. Пʼяний водій автомобіля Opel Vectra врізався у паркан, внаслідок чого загинув його 23-річний пасажир. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Аварія сталася 1 червня близько 22:40 у селі Бистричі Рівненського району. За даними слідства, 24-річний водій автомобіля Opel Vectra не врахував дорожню обстановку та врізався у металевий паркан.

«Унаслідок ДТП 23-річний пасажир, житель села Бистричі, від отриманих травм загинув на місці. Водія із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та травмою грудної клітки медики госпіталізували до лікарні. Ще троє пасажирів, 22, 23 і 25-ти років не постраждали», – зазначають правоохоронці.

Згідно з результатами освідування, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 1,44 проміле. Чоловік наразі під вартою у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.