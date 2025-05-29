Смертельна аварія сталася 28 травня у селі Грушвиця Перша

Ввечері 28 травня у селі Грушвиця Перша Рівненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з фургоном загинула 37-річна водійка кросовера. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 28 травня близько 22:40 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водійка автомобіля Toyota Yaris Cross, 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з фургоном Mercedes-Benz під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.

«Жінка від отриманих травм загинула на місці. Водій фургона не травмувався, відповідно до огляду на стан сп’яніння, він був тверезий», – додають у поліції.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.