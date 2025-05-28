Смертельна аварія сталася в влітку 2024 року

Заліщицький районний суд визнав винним водія, який збив на смерть пішохода, і призначив йому 1,5 року іспитового терміну. Смертельна аварія сталася увечері близько 22:00 20 серпня 2024 року на одній із центральних вулиць Заліщиків. В суді водій зазначив, що він наїхав на пішохода, який просто стояв по середині дороги поза межами пішохідного переходу.

Під час розслідування слідчі поліції встановили, що обвинувачений керував технічно справним автомобілем Opel Insignia по вул. С. Бандери в Заліщиках Чортківського району. Швидкість автомобіля була близько 50 км/год.

«Обвинувачений не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою. Рухаючись у вказаному напрямку, водій, маючи об’єктивну можливість завчасно виявити небезпеку для руху, а саме пішохода, який в цей час стояв нерухомо в межах проїзної частини дороги, поза межами пішохідного переходу. Водій не вжив заходів для зменшення швидкості, а продовжив рух у вказаному напрямку, чим порушив вимоги правил дорожнього руху», – йдеться у вироку Заліщицького районного суду від 21 травня.

Унаслідок порушення ПДР водій наїхав на пішохода передньою лівою частиною автомобіля. В результаті ДТП 44-річний постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму з переломом кісток склепіння та основи черепа, крововиливи в ділянці голови, закриту тупу травму грудей з розривом дуги аорти. Чоловіка бригада швидкої допомоги направила до лікарні, де він помер.

Обвинувачений в суді щиро розкаявся у скоєному, просив його суворо не карати та не позбавляти права керування автомобілем. Також він пояснив, що дійсно їхав автомобілем по вул. С. Бандери увечері 20 серпня 2024 року. В цей час пішохід стояв нерухомо в межах проїзної частини дороги, поза межами пішохідного переходу та на смузі руху його авто. Також обвинувачений погодився, що він не забезпечив безпеку дорожнього руху та допустив наїзд на пішохода.

При призначенні покарання суддя Анна Тренич врахувала, що обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину. Також чоловік повністю відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій. Представник потерпілої в судовому засіданні також зазначив, що претензій до обвинуваченого не має.

Суд призначив водію авто 4 роки ув’язнення, однак потім замінив покарання на легше і встановив іспитовий термін строком – 1, 5 роки. Водійських прав обвинуваченого не позбавляли. Також чоловік має сплатити понад 11 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.