ДТП сталося на центральній вулиці міста

В місті Заліщики на Тернопільщині водій легкового автомобіля на смерть збив 44-річного пішохода. Смертельна аварія сталася увечері 20 серпня на одній із центральних вулиць міста.

Про аварію в місті Заліщики в поліції приблизно о 20:00 повідомили очевидці. Місцеві жителі зазначили, що під колеса автомобіля потрапив пішохід. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Також очевидці викликали швидку медичну допомогу.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel наїхав на пішохода. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер у лікарні», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 21 серпня.

Правоохоронці внесли відомості за фактом ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). У водія також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.

Якщо провину чоловіка в смертельній аварії доведуть в суді, то йому загрожує до 8 років ув’язнення.