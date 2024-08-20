На Тернопільщині в Бучацькій громаді сталася ДТП за участю двох мотоциклів. В аварії постраждали два водія мотоциклів та один неповнолітній пасажир. Згодом стало відомо, що хлопець помер у лікарні не приходячи до тями.

Аварія сталася близько 23:00 18 серпня на дорозі в селі Малі Заліщики Бучацької громади.Очевидці на місце ДТП викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики швидкої допомоги до лікарні доправили двох водіїв з травмами середнього ступеня важкості. Найбільш постраждав в аварії 16-річний пасажир. Хлопець отримав важкі травми. Його доправили в реанімаційне відділення.

«У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з'ясовують слідчі поліції», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Наступного дня, 20 серпня стало відомо, що неповнолітній хлопець від отриманих травм помер в реанімації лікарні. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває розслідування. Поліцейські встановлюють винних в цій аварії.