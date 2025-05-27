Аварія сталася на вул. Купчинського

У Тернополі вранці 27 травня біля Тернопільської міської комунальної лікарні № 2 водій вантажівки наїхав на жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці ДТП. На місці аварії працює поліція і з’ясовує всі обставини дорожньої пригоди.

Смертельна аварія сталася близько 9:25 на перехресті вулиць Купчинського та Академіка Сахарова. В поліції повідомили ZAXID.NET, що попередньо 31-річний водій вантажного автомобіля – крана маніпулятора наїхав на жінку. «За попередніми даними, водій вантажного автомобіля Renault Premium, здійснюючи поворот на вулицю Академіка Сахарова, наїхав на жінку – 64-річну місцеву жительку. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

На місце ДТП очевидці також викликали медиків швидкої допомоги, однак лікарі лише констатували смерть. Зараз на вул. Купчинського працюють патрульні поліцейські, які забезпечують охорону місця події та регулюють транспортний рух. Також правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР.



Проїзд по вул. Академіка Сахарова до Тернопільської обласної дитячої лікарні тимчасово обмежений. Тернополяни можуть дістатися до медзакладу, проїхавши вул. Купчинського та звернувши на вул. Корольова.