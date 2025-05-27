За словами водія автомобіля, чоловік лежав на дорозі у момент наїзду

Близько опівночі 27 травня на вул. Кульпарківській у Львові сталась смертельна ДТП. Водій легковика наїхав на чоловіка, який, за його словами, лежав на дорозі.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mazda, 22-річний львів’янин, у вівторок, 27 травня, здійснив наїзд на пішохода, 48-річного мешканця Івано-Франківської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, за словами водія автомобіля, чоловік лежав на дорозі у момент наїзду. Усі обставини ДТП встановлює поліція.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.