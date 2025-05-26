Водій забрав мервтого чоловіка і перевіз в інше місце

Правоохоронці Буковини розшукали водія вантажного автомобіля, який на смерть збив велосипедиста, потім поклав його тіло в кузов авто і перевіз на інше місце. Винуватець ДТП зробив це, аби приховати сліди злочину. Його оперативно затримали і пред’явили йому підозру.

Про тіло чоловіка поруч з дорогою в поліцію повідомили жителі села Магала увечері 25 травня. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліцейських, яка встановила, що чоловік загинув від травм, характерних для ДТП. Однак автомобіля, який би збив його ніде не було. Правоохоронці оголосили в області спеціальну операцію, щоб затримати винуватця аварії, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 26 травня.

Вночі вже 26 травня працівники поліції затримали водія вантажного автомобіля, який, ймовірно, скоїв смертельну ДТП. Ним виявився 42-річний житель Черкаської області. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що водій фури Mercedes-Benz 1844 в селі Бояни наїхав на велосипедиста, 25-річного жителя с. Припруття. У результаті аварії буковинець отримав численні травми та загинув на місці події.

Велосипедиста збили в селі Бояни, що за 7 км від місця, де знайшли тіло

Аби приховати злочин, водій завантажив тіло загиблого у свій автомобіль та перевіз на іншу ділянку дороги у с. Магала, яке розташоване приблизно за 7 км від місця ДТП. Житель Черкащини вивантажив чоловіка, залишив його на узбіччі дороги, а сам втік з місця події.

Поліцейські затримали водія та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тіло загиблого буковинця направили на судово-медичну експертизу.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці подали клопотання до суду про обрання водію запобіжного заходу – тримання під вартою, а вантажівку вилучили на арештмайданчик.