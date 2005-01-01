Із Гданська до Львова прилетів перший літак авіакомпанії Wizz Air

Польоти до польського міста угорська авіакомпанія здійснюватиме двічі на тиждень

СуспільствоЮлія Девда, 26 березня, 15:44 20280

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У понеділок, 26 березня, до Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького прибув перший літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із польського міста Гданськ. Рейсом з Гданська до Львова прилетіло 160 пасажирів, у зворотньому напрямку полетіли 155 осіб.

«Перемовини щодо впровадженням цього маршруту ми вели орієнтовно рік. Отож, завдяки ньому, а також польотам до Катовіце вже маємо сім авіанапрямків до Польщі. У зимовому розкладі нам додадуть декілька, відтак подорожуватимемо майже до десятка міст цієї країни», – розповіла директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська.

В середньому, політ до Гданська триває годину. Угорським лоукостером Wizz Air до місцевого аеропорту можна буде літати щопонеділка та щоп’ятниці. Із гданського летовища авіаборти вирушають о 10:35, а прибувають до Львова о 13:30, тим часом у зворотному напрямку вилітають о 13:55.

«Аеропорт у Гданську – третє за величиною летовище на території Польщі, яке щороку обслуговує понад 5 мільйонів пасажирів. Зичу Львівському аеропорту, аби в недалекому майбутньому він також зміг оформляти таку ж кількість тих, хто подорожує авіатранспортом», – зазначив директор Гданського аеропорту імені Леха Валенси Томаш Клосковські.

Додам, що вчора всій перший авіарейс зі Львова лоукост Wizz Air здійснив до німецького міста Дортмунд. Туди полетіло 133 пасажири.

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