В іконі вмонтована часточка крові святого Папи, яку зібрали після замаху на Івана Павла ІІ 13 травня 1981 року

У церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові 21 червня о 8:00 виставили до почитання ікону та мощі святого Івана Павла ІІ. Помолитися перед образом можна буде до 26 червня.

Як розповів парох церкви отець Орест Фредина, в іконі вмонтована часточка крові святого Папи, яку зібрали після замаху на Івана Павла ІІ 13 травня 1981 року на площі Святого Петра в Римі.

Нагадаємо, що у Львові тривають урочистості з нагоди 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ. Зокрема, у соборі святого Юра вірянам вділять повний відпуст з благословення Папи Франциска. Окрім того, 23 червня охочі зможуть долучитися до особливого моління на вервиці, яка колись належала Папі Іванові Павлові ІІ. Щодня з 21 до 27 червня відбуватиметься зачитування енциклік святого Папи Івана Павла ІІ. Окрім того, вірян закликають популяризувати пам'ятну дату у соціальних мережах, для цього розробили спеціальний хештег #ПапаЛьвів20.

Програма заходів з нагоди 20-ліття візиту до Львова святого Івана Павла ІІ Папи Римського

21 червня о 8:00 – виставлення до почитання Ікони та мощей святого Івана Павла ІІ у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

21 червня о 11:00 – відкриття фотовиставки «Папа і Сихів» на честь Івана Павла ІІ на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

З 21 до 27 червня на Святих Літургіях о 18:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра відбуватиметься зачитування енциклік святого Івана Павла ІІ;

22 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Святий Іван Павло ІІ і його служіння» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

22 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №1;

22 червня – показ фільму «Кароль. Людина, яка стала Папою Римським» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

23 червня – моління на вервиці святого Івана Павла ІІ в Архикатедральному Соборі святого Юра, очолить о. Павло Дроздяк. Моління відбуватиметься на вервиці святого Івана Павла ІІ, яка зберігається в соборі;

23 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Значення візиту Папи Римського в Україну» в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

23 червня 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №2;

23 червня – показ фільму «Папа, який залишився людиною» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня 9:30 – проведення урочистої академії до 20-ліття візиту святого Папи Івана Павла ІІ в Україну у великій сесійній залі Львівської міської ради;

24 червня о 15:30 – урочисте найменування проспекту Святого Івана Павла ІІ;

24 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Блаженний Григорій Лакота та інші Новомученики УГКЦ» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №3;

24 червня о 19:00 – молебень перед мощами Блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня о 19:30 – флешмоб «Папа – Львів – Сихів – Молодь» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24-28 червня – діяльність «мобільного музею» з особистими речами св. Івана Павла ІІ (Маршрут за місцями, де був святий Папа Іван Павло ІІ);

24 червня о 21:00 – вистава Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Свідчення організаторів подій візиту Папи Римського» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня о 18:00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня о 19:00 – Хресна Хода в парку святого Івана Павла ІІ;

25 червня – висадження рідкісних дерев на місцях, де був святий Папа Римський Іван Павло ІІ;

25 червня о 19:30 – святковий концерт в Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ;

26 червня о 10:00 – театральна вистава «Папа у Львові» (Театр «Еммануїл») на площі біля храму св. Івана Павла ІІ РКЦ;

26 червня о 11:00 – святкова Меса в храмі св. Івана Павла ІІ РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу ІІ;

26 червня о 19:00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить Митрополит Львівський Ігор;

26 червня о 20:00 – зустріч молоді з Митрополитом Львівським Ігорем та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла ІІ;

27 червня о 9:00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

27 червня о 11:00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав;

27 червня о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели «Трембіта»;

27 червня 20:00 – святковий вечір духовної музики (псалми у папському гаю) у виконанні симфонічного оркестру «Віртуози Львова» в парку святого Івана Павла ІІ.

Нагадаємо, нещодавно частину вулиці Хуторівка на Сихові перейменували у проспект Івана Павла ІІ у межах відзначення 20-річчя його візиту до Львова. Святий Папа Іван Павло ІІ перебував в Україні, у Києві та Львові, упродовж 23-27 червня 2001 року. Під час його візиту у Львові в різних заходах взяло участь понад 2 млн прочан. Папа Римський відслужив Львові чотири служби та виголосив 11 проповідей і промов українською мовою.