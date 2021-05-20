Вулиця Хуторівка, що на Сихові, стане проспектом Святого Івана Павла ІІ

Депутати Львівської міськради погодили перейменування вул. Хуторівка на честь Івана Павла ІІ, а територію студмістечка УКУ біля Стрийського парку назвали площею Святої Софії Премудрості Божої. За відповідну ухвалу депутати ЛМР проголосували у четвер, 20 травня.

З ініціативою перейменування вулиць до міськради звернувся Український католицький університет. Перейменування приурочать до 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова.

Тож частину вул. Хуторівка, від просп. Червоної Калини до вул. Стрийської, перейменували на просп. Святого Івана Павла ІІ. Водночас, територію між вул. Козельницькою та Стрийською, де розташоване студмістечко УКУ, назвали площею Святої Софії Премудрості Божої.

Упродовж місяця Сихівська районна адміністрація має виготовити та встановити таблиці з новими назвами вулиці та площі.

Зазначимо, що Папа Римський Іван Павло ІІ приїжджав до Львова у червні 2001 року. Під час візиту він заклав наріжний камінь розбудови УКУ. Після його смерті у 2005 році Католицька Церква проголосила його святим.

Вул. Хуторівка розташована у Сихівському районі Львова. Свою нинішню назву вулиця отримала у 1990-х роках через переважно садибну забудову. У 2020 році на вулиці провели масштабну реконструкції, зокрема розширили її до шести смуг та проклали тролейбусну мережу. На Хуторівці розташований оптовий ринок «Шувар», один із корпусів УКУ, семінарія УГКЦ, територія колишньої виправної колонії, яку нещодавно виставили на продаж, та житлові багатоповерхівки.