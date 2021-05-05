Вулицю поблизу центру Львова назвали на честь Захисників України. У середу, 5 травня, там відкрили відповідну таблицю. До урочистостей приєднався міський голова Львова Андрій Садовий, та родини загиблих бійців. Разом вони виконали гімн України.

Тепер ім'я Захисників України носитиме вулиця, що з'єднує Городоцьку та Шевченка. Вона розташована біля театру Лесі Українки та пам’ятника до 150-річчя ЗУНР.

«Тут дуже багато їздить транспорту. Приємно, що сьогодні разом із родинами героїв ми мали таку почесну місію – вулиця отримала ім'я. Це важливо», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото ЛМР

Вулиця Захисників України має протяжність 150 метрів. На новій вул. Захисників України немає будинків, тому не виникатиме проблем із перереєстрацією документів.

«Це пам'ять нашим захисникам. Це буде дійсно пам'ятка і не лише нам, а й наступним поколінням. Вони будуть цим пишатися», – каже дружина загиблого героя Олена Лагунова.

На розі вулиці є громадський простір, він приурочений ювілею ЗУНР. А вздовж вулиці Захисників України створять мурали. Аби обрати кращі ідеї, у мерії влаштують конкурс. Адже хочуть, щоби вулиця мала естетичний вигляд.

Нагадаємо, присвоїти назву Захисників України безіменній вулиці депутати вирішили під час засідання сесії 22 квітня. За таке рішення проголосували 56 депутатів.

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