Безіменна вулицю між вул. Шевченка та вул. Городоцької тепер називатиметься вул. Захисників України

Під час засідання сесії 22 квітня депутати Львівської міської ради ухвалили рішення назвати вулицю в центрі Львова іменем Захисників України. За таке рішення проголосували 56 депутатів.

Депутати прийняли рішення присвоїти назву Захисників України безіменній вулиці, яка з'єднує вул. Тараса Шевченка та вул. Городоцьку. Ця вулиця розташована біля Театру імені Лесі Українки та пам’ятнику до 150-річчя ЗУНР. Загальна довжина вулиці – близько 150 метрів. Львів’янам ця вулиця відома як вул. Бенедиктовича, однак офіційно така назва вулиці ніде не була зафіксована.

На новій вул. Захисників України немає будинків, тому не виникатиме проблем з перереєстрацією документів.

Під час обговорення цього питання мер Львова Андрій Садовий дав доручення визначити на засадах конкурсу вигляд нового муралу на стіні, що слугує огорожею військового містечка на цій вулиці.