До Польщі емігрувало понад мільйон українців, - Дещиця

На думку Дещиці, робоча еміграція є позитивним фактором для польської економіки

Понад один мільйон українців емігрували до Польщі. Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив журналістам у кулуарах Оболонського суду, де його допитали як свідка у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, пише телеканал «112 Україна».

«Маємо ще досить таку нову тему на порядку денному українсько-польських відносин – це велика кількість українців у Польщі. Це вже понад мільйон українських емігрантів, які працюють у Польщі», – зазначив він.

На думку Дещиці, це є позитивним фактором для польської економіки. «Думаю, і Польща і Україна зацікавлені, щоб продовжувати цей рівень співпраці», – зазначив посол.

Він також повідомив, що протягом місяця планується візит до Польщі віце-прем'єр-міністра Павла Розенка для обговорення історичних питань.

Нагадаємо, низка країн Східної Європи заявила про своє небажання відкрити свої кордони для мігрантів. Зокрема, в уряді Польщі додали, що полегшують напруженість на східному фланзі ЄС, приймаючи «багато біженців з України». Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зокрема, заявив, що влада країни нібито прийняла «кілька десятків і, можливо, сотень тисяч біженців з України».

Водночас в українському консульстві заперечили цю інформацію, зазначивши, що у 2017 році з проханням до польської влади про надання міжнародного захисту звернулися лише 625 українців.

Раніше ZAXID.NET писав, що українські заробітчани стали втричі частіше скаржитися на своїх працедавців в Польщі. Лише у першій половині 2017 року роботодавці зареєстрували понад 935 тис. заяв українців на працевлаштування.