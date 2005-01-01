Українці стали втричі частіше скаржитися на своїх працедавців в Польщі

У 2017 році Державна інспекція праці отримала 1433 скарг від українців

Кількість скарг, які українські заробітчани у Польщі направляють до Державної інспекції праці зросла за останній рік майже на 300%. Найчастішою проблемою є затримки або відмова оплати праці, пише Gazeta Prawna.

Як зазначається, у першій половині 2017 року роботодавці зареєстрували понад 935 тис. заяв на працевлаштування. Про це свідчать неофіційні дані Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Лише з травня по червень минулого року їх кількість зросла майже на 162 тис. Всього за 2016 рік компанії подали 1,3 млн заяв на працевлаштування українців. Разом з цим зростає й кількість зловживань, що їх польські роботодавці дозволяють собі щодо українських заробітчан. У 2017 році Державна інспекція праці отримала 1433 скарг від українців, 21% з них задовольнили. Це майже в втричі більше, ніж рік тому. І більш ніж у сотню разів більше, ніж у 2014 році (відповідно 490 та 102 скарги).

Не зменшується й кількість правопорушень. Як зазначив голова Асоціації правової допомоги доктор юридичних наук Вітольд Клаус, багато трудових мігрантів отримують від роботодавців цивільно-правові контракти замість угод на працевлаштування, часто їм не виплачують зарплатню, або ж не надають передбачених законом відпусток.

Ці дані підтверджуються статистикою Державної інспекції праці. Більшість українців скаржаться на невиплату зарплатні (кожна третя особа). Крім того, вони скаржаться на відсутність підписаного договору, несплату мінімальної заробітної плати (як для тих, хто працює на ставці, так і для робітників за цивільно-правовим контрактом), відсутність відшкодування витрат на відрядження і на те, що працевлаштованим не видають сертифікат праці.

Як зазначив Вітольд Клаус основні проблеми, з якими стикаються українці на польському ринку праці, виникають власне через нелегальне працевлаштування: головним чином у сільському господарстві, на будівництві чи на домашніх роботах. «Саме у таких випадках заробітчанам найчастіше не виплачують частини або й повного розміру домовленої платні. Це досвід багатьох українців, які працюють у Польщі», - пояснив він.

Щодо офіційного працевлаштування, то найчастіше проблема полягає у невідповідності нормам охорони праці, особливо якщо йдеться про небезпечні роботи на будівництві. Українські працівники часто не мають належного робочого одягу, працюють без охорони та без належного знання техніки безпеки праці.

«Однак позитивним є те, що українські заробітчани все частіше працевлаштовуються у Польщі легально і не бояться звертатися до Державної інспекції праці. Адже якщо інспектори виявлять факт незаконного працевлаштування мігранта, то йому загрожує штраф і депортація з країни», - заявив Вітольд Клаус.

Нагадаємо раніше ZAXID.NET писав, що українські заробітчани у Польщі удвічі частіше стали скаржитись на працедавців.