До польського Інституту Нацпам'яті передадуть тисячі документів про злочини НКВС проти поляків

Архіви IPN

Тисячі документів про так звану «Польську операцію НКВС» 1937-38 років в СРСР передадуть до Інституту Народної Пам'яті (IPN) Польщі. Про це інформує «Польське радіо».

Як зазначається, відповідна угода між президентом IPN Ярославом Шареком і директорами українських архівів Одеси, Вінниці і Хмельницька буде підписана у понеділок, 26 березня.

Згідно з угодою, польські архівісти відвідають Україну, щоб оцифрувати тисячі документів для IPN з використанням спеціалізованого обладнання. За словами директора архівів IPN Мажени Крук така співпраця стане в нагоді не лише польським дослідникам, але й українським працівникам архівів, які отримають цифрові копії документів.

Після того, як копії документів опиняться у Польщі, вони будуть доступні не лише для журналістів і науковців, але й для родичів закатованих НКВС поляків. Перший масив документів передадуть до IPN вже цього року. Документація з України також є дуже важливою для відділу інституту у Щеціні, працівники якого займаються так званою «Польською операцією НКВС» - операції в результаті якої у 1937-38 роках в СРСР було вбито щонайменше 111 тис. осіб, в тому числі 29 тис. поляків.

Представники IPN впевнені, що документи з українських архівів дозволять визначити обставини і винуватців злочинів проти поляків напередодні Другої світової війни.

До слова, «Польська операція» почалася 15 серпня 1937 року згідно з наказом №00485, що був підписаний тогочасним головою НКВС Миколою Єжовим, і тривала до 15 серпня 1938 року.

Президент IPN Ярослав Шарек заявив, що злочин, скоєний над поляками під час Великого терору 1937-1938 рр., є «одним з найбільших і найзабутіших з-поміж злочинів, скоєних в Радянському Союзі над польським народом». Він додав, що вбивство поляків - громадян Радянської держави - було частиною значно більших злочинів, що мали місце у 1930-х роках по всій території СРСР, хоча поляків вбивали саме через їхню національність.