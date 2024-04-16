На Волині два тижні не курсуватиме приміський поїзд до Ягодина

У Волинській області тимчасово не курсує приміський поїзд сполученням Ковель – Ягодин. Рух в обох напрямках припинили на два тижні через ремонт колії. Про це повідомили на офіційному сайті Львівської залізниці.

«З 15 до 27 квітня приміський поїзд Ковель – Ягодин призупинить рух у зв'язку з ремонтом колії. Єдиним винятком буде неділя, 21 квітня, коли рух потяга на один день відновлять», – уточнили ZAXID.NET у диспетчерській службі Ковельського залізничного вокзалу.

Відомо, що ремонтуватимуть колію на перегоні Ковель – Мацеїв. Повністю рух за графіком відновлять 28 квітня.

Додамо, що зазвичай електричка сполученням Ковель – Ягодин курсує щодня. Зі станції «Ковель» відправляється о 08:55 і прибуває на станцію «Ягодин» о 10:55. У зворотному напрямку відправляється з Ягодина о 15:25, а прибуває до Ковеля о 17:25. Відстань між станціями – орієнтовно 60 км.