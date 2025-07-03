Пацієнтка їла консервоване тушковане м'ясо. яке сама є приготувала

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані потрапила 53-річна мешканка Сколівщини, яка наприкінці червня їла консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування. Жінка спершу звернулася по медичну допомогу до місцевих лікарів, а ті запідозрили ботулізм і скерували її до інфекційної лікарні Львова.

«Пацієнтка їла м’ясну консерву 28 червня. Невдовзі їй стало погано: виникла блювота, діарея, двоїння в очах, утруднене ковтання, неможливість говорити. 2 липня вона госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні. Її стан нині – важкий. Пацієнтка не може самостійно ковтати, тому її годують через зонд. Вона отримує комплексне лікування», – повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв.

Хвора розповіла лікарям, що консервоване тушковане м’ясо їла одна, сама ж його і готувала.

Цього року в інфекційній лікарні Львова від ботулізму рятують вже четвертого пацієнта. У березні до реанімації інфекційної лікарні потрапила 22-річна мешканка Львова, яка їла консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування, а у квітні в реанімації цієї ж лікарні рятували 44-річного львів’янина, який споживав сиров’ялену ковбасу. 1 червня до реанімації у важкому стані госпіталізували 36-річного мешканця Золочівського району, який також їв консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: