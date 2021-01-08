Українських моряків зустрічали рідни та посадовці в аеропорту Бориспіль

Після п’яти років ув’язнення у Лівії в Україну повернулися 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Це моряки Євген Морарь, Володимир Тостоган, Павло Чайка та Олег Войнеровський. Про довгоочікуване повернення додому повідомив український дипломат Василь Боднар на сторінці у Facebook.

У п’ятницю, 8 січня, українці прибули в аеропорт Бориспіль зі Стамбулу. «Україна повертає своїх! Їх дострокове звільнення з в’язниці Лівії – це результат спільних зусиль ОПУ, МЗС, МВС та допомоги турецьких партнерів», – написав Василь Боднар.

13 лютого 2016 року судно Captain Khayyam затримала берегова охорони Лівії. В березні того ж року увесь екіпаж, який складався з громадян України, Туреччини та Азербайджану, заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. А 19 грудня 2017 року лівійський суд засудив моряків до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше, у червні 2020 року, з Лівії повернули 14 моряків із судна «Рута», які три роки провели у в’язниці. Тоді лівійська влада звинуватила екіпаж «Рути», 14 українців, у незаконному перевезенні нафти і запроторила до в’язниці.