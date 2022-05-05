У Бучі на Київщині під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Вітязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та кадирівці. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Під час розслідування журналісти опитали понад 90 місцевих жителів Бучі, вивчили надані ними фото, відео і документи, які росіяни залишили в місті.

З'ясувалось, що поміж окупаційних військ були військовослужбовці російських сил безпеки «Вітязь» – це підтверджує знайдений на місці події документ, який посвідчує особу.

«Вітязь» перебуває під командуванням Росгвардії, її керівник Віктор Золотов є колишнім охоронцем Путіна і підпорядковується безпосередньо президенту Росії.

Про присутність у місті 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова свідчить «любовний лист», який місцевий житель знайшов у своєму будинку вже після повернення до Бучі.

Лист, написаний від руки, був адресований солдату Олександру Логвиненку, якого журналісти пізніше розпізнали як десантника з Пскова. Сусідній будинок, за словами місцевого жителя, займала та ж сама група російських солдатів.

На стіні хтось балончиком написав «Wolf_68» – і журналісти зʼясували, що в соцмережах так підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 234-му штурмовому авіаполку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Окрім того, журналісти з’ясували, що в Бучі діяли щонайменше три підрозділи, пов’язані з Рамзаном Кадировим.

Нагадаємо, що 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. Після цього журналісти і представники влади почали публікувати відео та фотографії загиблих, які лежали просто на вулицях.

На супутникових знімках журналісти помітили, що створення братської могили в Бучі на території храму Андрія Первозванного та Всіх Святих почалося ще 10 березня.

Супутникові знімки також засвідчили, що тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися, коли місто було під окупацією російських військ.