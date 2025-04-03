Насправді апельсинові шкірки можуть слугувати чудовим природним компостним матеріалом

Апельсини – це не лише чудовий фрукт, багатий на вітамін С, але й хороший помічник у саду. Замість того, щоб викидати апельсинову шкірку, ви можете дати їм друге життя. Express розповідає, яке добриво можна зробити з апельсинових шкірок.

Як зробити добриво з апельсинових шкірок

Насправді апельсинові шкірки можуть слугувати чудовим природним компостним матеріалом, який може збагатити ваш ґрунт. Окрім цього, цей фрукт містить такі поживні речовини, як азот, фосфор та калій.

Для найкращого результату, апельсинові шкірки потрібно висушити та дрібно нарізати. Потім, перед тим, як поливати рослини, посипте їх у компост або навіть навколо рослини.

Окрім цього, апельсинова шкірка відлякує комах від вашого саду, оскільки вона діє як природний репелент від мурах. І завдяки своєму сильному запаху, мурахи, як правило, тримаються якомога далі від ваших рослин.

Також ви можете використовувати залишки апельсинової шкірки, як біологічно розкладний посівний матеріал. Шкірку можна додавати до розсади, щоб посилити ріст рослин, завдяки поживним речовинам.