Органічні матеріали, такі як яєчна шкаралупа та картопляне лушпиння, можуть бути корисні

Використання органічних відходів, таких як яєчна шкаралупа та картопляне лушпиння, у садівництві є поширеною практикою серед дачників. Однак агрономи та досвідчені городники застерігають від надмірного ентузіазму щодо таких підживлень. Незважаючи на наявність корисних елементів, процес розкладу цих матеріалів у ґрунті займає тривалий час, що може бути недостатнім для забезпечення рослин необхідними поживними речовинами в короткий термін. Чи справді потрібна така органіка на грядках і чим її можна замінити, пояснює ElegantWoman.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа багата кальцієм, магнієм, калієм, сіркою та іншими мінеральними речовинами, що можуть бути корисні для рослин. Однак її розклад у ґрунті відбувається повільно.

Для забезпечення рослин кальцієм рекомендується використовувати крейду або вапно, які швидше доступні для поглинання рослинами. Альтернативно, подрібнену шкаралупу можна додавати в компост, де вона буде розкладатися разом з іншими органічними матеріалами, поступово збагачуючи ґрунт.

Картопляне лушпиння

Картопляне лушпиння містить крохмаль, який є важливою поживною речовиною для рослин. Однак його розклад у ґрунті також займає кілька місяців, що може бути недостатнім для забезпечення рослин необхідними елементами протягом вегетаційного періоду.

Тому рекомендується використовувати мінеральні добрива, які швидше доступні для рослин, або додавати лушпиння в компост, де воно буде розкладатися поступово.

Рекомендації

Для ефективного підживлення рослин рекомендується використовувати мінеральні добрива, які швидко доступні для поглинання рослинами. Органічні матеріали, такі як яєчна шкаралупа та картопляне лушпиння, можуть бути корисні, але їх слід використовувати з обережністю та в поєднанні з іншими методами підживлення.