Перець відомий своєю вимогливістю до тепла та вологості

Якщо ви хочете отримати ранню і здорову розсаду перцю, не варто довго чекати, поки насіння почне проростати. Для цього існує ефективний метод, який допоможе значно пришвидшити цей процес. Один із способів – це скарифікація насіння, що дозволяє прискорити пророщування завдяки пошкодженню твердої оболонки насіння. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Перець відомий своєю вимогливістю до тепла та вологості, а також довгим процесом проростання. Однак є спосіб значно прискорити цей процес – за допомогою простого, але ефективного трюку, що полягає в обробці насіння ножицями. За допомогою цього методу ви можете вже через кілька днів отримати сильну і здорову розсаду.

Як правильно провести скарифікацію насіння перцю

Для цього вам знадобляться гострі манікюрні ножиці з тонкими лезами. Виберіть великі або середні насінини, оскільки їх легше обробляти. Зробіть точний надріз на кінці насінини, де вона звужується, але обережно, щоб не пошкодити зародок. Після цього покладіть насіння у теплу воду (30-35°C) на 10-12 годин, можна додати стимулятор росту або сік алое.

Пророщене насіння висівається у вологий ґрунт на глибину 0,5 см, а потім створюються тепличні умови для проростання (температура +2 – +28°C).