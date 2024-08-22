Багаторічні лілії, які сильно розрослися, варто викопати наприкінці серпня

Ніжні квіти лілій уже відцвітають і, на жаль, продовжити їхнє цвітіння ми ніяк не можемо. Але можна зробити так, щоб наступного року ваш сад прикрасили ще пишніші квіти. Для цього їх потрібно правильно обрізати після цвітіння. Як це зробити, пише УНІАН.

Що робити з садовими ліліями після цвітіння

Відразу після закінчення цвітіння не варто обрізати стебло. Воно потрібне для нормального розвитку рослини і живлення цибулини. Видаляйте тільки зів'ялі квітки і листя, а також хворі. Поки рослина залишається зеленою, її все ще потрібно поливати приблизно раз на 2 тижні, якщо немає дощів.

Багаторічні лілії, які сильно розрослися, варто викопати наприкінці серпня. Зберігайте цибулини в сухому місці. Потім восени пересадіть їх на нову ділянку.

Не забувайте про підживлення. Вони забезпечать рослині успішну зимівлю і пишне цвітіння наступного року. Не використовуйте препарати з азотом, інакше лілія розростеться і загине взимку. Добре підійдуть добрива з калієм, магнієм, сульфатом.

Повністю обрізати наземну частину лілії можна тільки коли стебло повністю засохне і пожовтіє. Зазвичай це відбувається вже восени. Залиште над землею пагін довжиною приблизно 15 см, а іншу частину відріжте. Зріз рекомендується робити під кутом.

Після в'янення ділянку з квітами рекомендується підгодувати фосфорно-калійними добривами, щоб ліліям вистачило поживних речовин для зимівлі.