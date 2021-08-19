Осінь вважається найкращим періодом для розмноження лілій

Лілії як декоративні багаторічники не потребують особливого догляду, та все ж їх варто підготувати до наступного сезону, аби вони радували квітами ще довго. «Зелена садиба» розповідає, коли їх потрібно обрізати, чи потрібно підживлювати та поливати, як зберігати цибулини взимку та як їх розмножувати.

Коли варто обрізати лілії

Як правило, більшість сортів лілій відцвітають до серпня, і тоді в багатьох садівників виникає бажання їх обрізати, аби не псували вигляд квітника. Та поспішати з цим не варто: квітконоси ще довго беруть участь у процесах обміну речовин рослини. Занадто рання обрізка негативно вплине як на материнську цибулину, так і на формування її «діток».

Відразу після відцвітання варто обрізати тільки квітку: таким чином ми запобігаємо утворенню насіння, яке знесилює квітку. Квітконоси ж видаляємо вже після пожовтіння та засихання.

Фото з відкритих джерел

Чи треба підживлювати лілії після цвітіння

Саме після цвітіння рослина починає запасатися поживними речовинами на наступний сезон та для зимівлі, тому підживити її варто. Добриво для лілій у цей період має містити калій, фосфор, магній, кальцій, але в жодному разі не азот. Серед поширених мінеральних добрив підійдуть суперфосфат, монофосфат калію, калімагнезія, сульфат калію.

З органічних добрив ідеально підходить попіл, який містить багато калію і фосфору та водночас позбавлений азоту. Попіл можна пару днів настоювати у воді в пропорції 1:3, і, розбавивши водою в пропорції 1:10, полити лілії під корінь хоча б раз після цвітіння. Ще простіше – приблизно склянку попелу висипати під кожен дорослий кущ лілій: з дощами й поливами добриво поступово буде надходити до коренів рослини.

Чи треба поливати лілії після цвітіння

Після цвітіння лілії поливати треба обов’язково, якщо вологи в ґрунті недостатньо, адже рослини в цей період активно запасають поживні речовини. Якщо серпень багатий на дощі, то можна обійтися і без поливів, адже жодна цибулинна рослина не любить надлишку вологи. Але під час посухи ​​поливати лілії треба не менше ніж раз в 7-10 днів, глибоко промочуючи ґрунт.

Фото з відкритих джерел

Чи треба викопувати цибулини лілій після цвітіння

Викопувати цибулини лілій (орієнтовно на 5-6 тиждень після закінчення цвітіння) потрібно, якщо:

планується оновлення посадок;

лілії з десяток років ростуть на одному місці;

певні сорти погано зимують у ґрунті;

є ознаки захворювань;

проводиться загальне перепланування квітника;

потрібно відібрати посадковий матеріал.

Якщо ви вирощуєте достатньо зимостійкі сорти, квіти не хворіли, а молоді цибулинки для розмноження лілій вам в цьому сезоні не потрібні – тривожити лілії викопуванням на зиму не варто.

Як розмножити лілії

Осінь вважається найкращим періодом для розмноження лілій. Цибулини акуратно витягаємо з землі та ретельно очищаємо. Під час огляду видаляємо всі частини з ознаками хвороб і пошкодженнями. Очищені й відібрані цибулини промиваємо в простій воді, а потім вимочуємо в слабкому розчині марганцівки.

Цибулинки-«дітки» висаджуємо в борозни не глибше 10 см, великі цибулини – у лунки на відстані 25-30 см одна від одної й на глибину приблизно 15-20 см. Прикопуємо сумішшю піску з поживним ґрунтом, добре поливаємо, а зверху викладаємо мульчу.

Фото з відкритих джерел

Як зберігати цибулини лілій взимку

Зберігання лілій загалом мало чим відрізняється від зберігання інших цибулинних і бульбових квітів. Основне, що їм загрожує, – це висихання і гниль. Ідеально зберігати цибулини в темному, не надто вологому, добре провітрюваному приміщенні при температурі від нуля до +5. Найкраще для цього підійдуть підвали або погреби.

Додатково цибулини можна помістити в суху тирсу, стружку, торф, засипані в коробки, ящики або пакети з проробленими отворами для вентиляції. Перед закладанням їх обробляють якісними фунгіцидними препаратами й припорошують попелом. Час від часу взимку варто перевіряти цибулини, чи добре вони зберігаються.