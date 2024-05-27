Дуже важливо своєчасно видаляти пасинки, щоб рослина не розтратила поживні речовини

Виноград – невибаглива рослина, яка вільно росте і в природному середовищі без допомоги людини. Однак, багатий урожай високої якості можна отримати лише при грамотному догляді за рослиною.

Полив

Полив вкрай необхідний, коли надворі спекотно і земля пересихає від нестачі вологи, пише Аgronomist. У такі дні необхідно проводити полив винограду у вечірні години.

Коли формуються суцвіття, поливають кожен кущ два рази на день, виливаючи на нього по два-три відра за раз.

Коли китиці наливаються і дозрівають, то поливають один раз на півтори-два тижні, виливаючи на кущ два відра води.

Підживлення

Часто поливання поєднюють із підживленням мінеральними добривами. У період з середини червня до середини липня необхідно провести ряд підгодівель: настій коров’яку (1:5) з додаванням 20 г нітрофоски, 30 г суперфосфату, 50 г деревної золи розвести на 10 л води.

Обробка від хвороб та шкідників

Варто стежити, щоб на рослині не з’явилися паразити. Виноградне листя із зворотного боку має бути рівним і мати зеленуватий колір, без нальоту. Якщо ви помітили наліт на кількох листках, їх потрібно відламати і викинути подалі від виноградника, щоб уникнути зараження інших кущів. Якщо заражено багато листя, потрібно провести обприскування кущів спеціальними препаратами, які оберігають від борошнистої роси та виноградного кліща.

Також можна провести обробку куща розчином води та колоїдної сірки. Щоправда, для цього не рекомендується використання обприскувача, оскільки сірка майже не розчиняється у воді.

Якщо на листках знизу з’явилися білі плями, а зверху жовті – виноград уражений несправжньою борошнистою росою (мілдью). Тоді варто обробити всі інші кущі винограду. Першу обробку проти хвороб потрібно провести перед цвітінням. Другу обробку проводять, коли ягоди підростуть до розмірів маленької горошини.

Обрізка

Дуже важливо своєчасно видаляти пасинки, щоб рослина не розтратила поживні речовини, необхідні для росту і визрівання лози та ягід. Обрізку потрібно проводити через бруньку з вусиком. Знайти її можна на стовбурі, звідки виростає вусик, там розташована перегородка, яка не пропускає вологу.

Коли виноградний кущ розвивається, то він формує чотири «рукави», два з яких росте ліворуч, а два – праворуч. Восени ми обрізаємо лозу плодоношення до 8-10 бруньок. Навесні лоза прив’язується до дерев’яного стовбура. У цілому на кущі необхідно залишати не менше п’ятдесяти бруньок.

Лоза, яка дає плоди у поточному році – обрізається, а на її місці залишається невеликий пеньок, близько п’яти сантиметрів. На цьому пеньку виростають дві лози, одна з яких обрізається до двох-трьох бруньок, і стає наступним пеньком, а друга лоза обрізається довше, вона і буде плодоносити в наступному році.