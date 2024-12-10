Led Zeppelin вперше погодились взяти участь у документальному біографічному фільмі

Стала відомою дата виходу у прокат першого документального фільму про культовий рок-гурт Led Zeppelin, а також в мережі з'явився трейлер картини. Вона матиме назву Becoming Led Zeppelin та вийде 7 лютого 2025 року одразу у 200-та IMAX кінотеатрах.

Трейлер картини вже доступний для перегляду. Відомо, що фільм учасники гурту сприйняли позитивно.

Led Zeppelin – англійський рок-гурт, який вважається одним із засновників хардроку та хеві-металу. Попри своє фактичне розформування 40 років тому внаслідок смерті барабанщика Джона Бонема у 1980 році, Led Zeppelin досі є одним із найвидатніших гуртів та шанується за музичні досягнення, нестандартність, комерційний успіх і широкий вплив. Гурт продав понад 300 мільйонів альбомів у світі. Led Zeppelin є першими у списку 100 найвизначніших хард-рокових виконавців від VH1. Журнал Rolling Stone визначає Led Zeppelin як «найважчий гурт усіх часів» і «найвизначніший гурт 70-х» . 1995 року Led Zeppelin уведені до Зали слави рок-н-ролу, 2005-го отримали Grammy за значний внесок у розвиток музики, а в травні 2006-го –Polar Music Prize (музичний аналог Нобелівської премії).

Режисером фільму є Бернард Макмехон. Стрічка розповідає про становлення та перші роки Led Zeppelin. Фільм є незалежним виробництвом, створеним у тісній співпраці з групою, і Led Zeppelin вперше погодились взяти участь у документальному біографічному фільмі.