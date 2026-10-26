Долар в Україні продовжує дорожчати

Національний банк України встановив новий історичний максимум офіційного курсу долара. У вівторок, 27 жовтня, американська валюта коштуватиме 45,54 гривні, а євро подорожчає до 50,95 гривні, свідчать дані регулятора.

Офіційний курс основних валют становитиме:

Долар США – 45,54 грн, що на 34 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Євро – 50,95 грн, що на 37 копійок більше, ніж днем раніше.

Таким чином, офіційний курс долара оновить історичний максимум уже другий день поспіль. 26 жовтня американська валюта коштувала 45,20 гривні. Євро також дорожчає, однак його попередній історичний максимум був вищим за новий курс. Наприкінці літа, 24 серпня, європейська валюта сягнула 52,25 гривні.

Скільки коштуватиме долар в обмінниках?

Офіційний курс НБУ не є обов’язковою ціною купівлі чи продажу валюти для банків та обмінників. Готівковий курс залежить від ситуації на валютному ринку, попиту й пропозиції, а також від політики конкретної фінансової установи.

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Тому фактична вартість долара та євро під час обміну може відрізнятися від офіційних показників регулятора. Водночас офіційний курс НБУ використовують, зокрема, для визначення гривневого еквівалента валютних сум в облікових та інших операціях, для яких законодавство передбачає його застосування.