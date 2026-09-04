Купюру ввели в обіг у день памʼяті Василя Стуса

У пʼятницю, 4 вересня, Національний банк України офіційно ввів нову банкноту номіналом 2000 грн в обіг. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

На банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. За даними НБУ, введення банкноти в обіг відбулося у день памʼяті поета, а також у день акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції.

Купюра містить понад 20 елементів захисту. Зокрема, на банкнотах номіналом 2000 грн зʼявилася захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі. Під час зміни кута нахилу на стрічці зображення українського тризуба змінюється на символ гривні. Зазначимо, купюра у 2000 грн стала першою у світі, в якій використали цю технологію.

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Купюра виконана у фіолетових тонах. На одній стороні зображений Василь Стус, а на іншій – філологічний факультет Донецького національного університету ім. Василя Стуса. На банкноті також є підпис поета та цитата «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

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«По-перше, друк нових банкнот стає можливим лише після зняття грифа секретності, що відбувається в день презентації нової банкноти. Відповідно, щоб надрукувати першу партію банкнот потрібен певний час. По-друге, Національний банк спеціально презентує нову банкноту заздалегідь – за два місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти», – пояснили у пресслужбі НБУ.

Нагадаємо, появу нової купюри номіналом у 2000 грн НБУ анонсував 4 липня 2026 року. Голова банку Андрій Пишний пояснив, купюру запроваджують через збільшення обсягу готівки, потреби воєнного часу та зростання частки банкнот номіналом 1000 грн.

Після презентації банкнот банк стикнувся з критикою – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль заявив, що НБУ використав піратську версію шрифту Bickham Script, який має російське походження.

Після розголосу НБУ заявив, що змінить стилістику напису номіналу на новій банкноті, хоч і заперечив використання піратських шрифтів. Там наголосили, що попри відсутність юридичних порушень, регулятор змінить напис через принципову позицію.